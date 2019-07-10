Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiseri (BMMYK) Filippo Grandi ile görüştü.

Diplomatik kaynaklardan elde edilen bilgiye göre Çavuşoğlu, Grandi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Çavuşoğlu, dün de Avrupa Birliği (AB) Göç, İçişleri ve Vatandaşlık Komiseri Dimitris Avramopoulos ile telefonda görüşmüştü.

Kaynak: AA