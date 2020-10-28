Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
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Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

28.10.2020 20:21 | Son Güncelleme: 28.10.2020 20:30

Gelen son dakika haberine göre Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 19.23'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, saat 19.23'te 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaptı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabından saat 19.23' de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla bir paylaşım yaptı. Bakan Çavuşoğlu, bakan yardımcıları ve büyükelçilerin yer aldığı bir klibi paylaştı.

(İHA)

Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı
Son dakika! Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan saat 19.23'te Cumhuriyet Bayramı paylaşımı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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