Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Rusya ziyareti
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Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Rusya ziyareti

28.12.2020 10:22 | Son Güncelleme: 28.12.2020 10:27
Son dakika: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Rusya ziyareti

Son dakika haberleri: Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci toplantısı için Rusya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ortak Stratejik Planlama Grubu'nun 8'inci toplantısı için Rusya'ya gidecek.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye Cumhuriyeti-Rusya Federasyonu Ortak Stratejik Planlama Grubu 8'inci toplantısı vesilesiyle Rusya Federasyonu'nu ziyaret edecek. 29 Aralık Salı günü Soçi'de gerçekleşecek ziyarette iki ülkenin ilişkileri ana gündem maddesi olacak. Diğer yandan Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun ve Rus mevkidaşı Sergey Lavrov'un başkanlıklarında gerçekleştirilecek Ortak Stratejik Planlama Grubu toplantısında; iki ülke ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmelere ilişkin kapsamlı görüş alışverişinde bulunulması planlanıyor. Toplantı sonunda ise Türkiye Cumhuriyeti ile Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanlıkları Arasında 2021-2022 İstişare Planı imzalanacak. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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