Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi almasının ardından açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması
12.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:38

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi almasının ardından açıklamalarda bulundu

Kaynak: İHA

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