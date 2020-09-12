Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi almasının ardından açıklamalarda bulundu.
12.09.2020 12:33 | Son Güncelleme: 12.09.2020 12:38
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 'Muhittin Böcek' açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in sağlık durumu hakkında bilgi almasının ardından açıklamalarda bulundu
Kaynak: İHA