Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması - Haberler

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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık."

İhlas Haber Ajansı - Güncel

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