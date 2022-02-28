Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Montrö açıklaması

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Türkiye savaşın tarafı değilse, savaşa taraf ülkelerin gemilerini boğazdan geçirmeme yetkisi var. Savaş gemisi Karadeniz'deki üssüne geri dönüyorsa geçiş engellenmiyor. Biz Montrö hükümlerini uyguluyoruz. Kıyıdaş olan, olmayan bütün ülkeleri boğazlardan savaş gemisi geçirmemesi konusunda uyardık."

İhlas Haber Ajansı - Güncel