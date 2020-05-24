Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan mevkidaşlarına bayram tebriği
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.
24.05.2020 21:30 | Son Güncelleme: 24.05.2020 21:30
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle bazı ülkelerin dışişleri bakanlarıyla bayramlaştı.
Dışişleri Bakanlığından yapılan bilgilendirmede, "Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Ramazan Bayramı vesilesiyle KKTC, Katar, İran, Endonezya, Angola, Bulgaristan, Gambiya, Azerbaycan, Maldivler, Zambiya'daki mevkidaşlarını tebrik etti" denildi. - ANKARA
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Kaynak: İHA