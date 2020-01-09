Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya konusunda telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya konusunda telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Birliği (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

09.01.2020 21:58 | Son Güncelleme: 09.01.2020 21:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya konusunda telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı , (AB) Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell Fontelles ve İtalya Dışişleri Bakanı Luigi Di Maio ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Çavuşoğlu, Fontelles ve İtalyan mevkidaşı Di Maio ile telefon görüşmeleri yaptı.

Görüşmelerde meselesinin ele alındığı kaydedildi.

Kaynak: AA
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