Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya dönüşü açıklama
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya dönüşü açıklama

LİBYA dönüşünde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Libya dönüşü açıklama
18.06.2020 00:40 | Son Güncelleme: 18.06.2020 00:44

LİBYA dönüşünde açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya'da kalıcı ateşkes ve siyasi çözüm konusunda görüş alışverişinde bulunduklarını söyledi. Bakan Çavuoğlu ayrıca, Libya'da bulunan toplu mezarla ilgili, Libya'nın bu durumu uluslararası ceza mahkemesine götürmesini desteklediklerini açıkladı. 

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Libya ziyareti sonrasında İstanbul Havalimanı'nda açıklama yaptı. Birleşmiş Milletler(BM) 75'inci Genel Kurulu Başkanlığı'na eski bakan Volkan Bozkır'ın seçildiğini ifade etti. Bakan Çavuşoğlu, "Çok önemli bir haberi biraz önce aldık. BM 75'inci Genel Kurul Başkanlığı'na ilk defa bir Türk büyükelçimiz, İstanbul Milletvekilimiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Dış İlişkiler Komisyonu Başkanı Volkan Bozkır bu göreve seçildi. Yaklaşık 5 sene önce Dışişleri Bakanı olduğum zaman genel kurula gittiğimizde buraya hiç adaylık başvurusunda bulunduk mu diye sorduğumda 'hayır' demişlerdi. Daha sonra Cumhurbaşkanımıza sorduğumuzda, Sayın Cumhurbaşkanımızın da oluruyla adaylığımızı koymuştuk. Yine geçen yılın sonuna doğru Sayın Cumhurbaşkanımızın uygun görmesiyle Volkan Bozkır'ı aday göstermiştik. 178 gibi yüksek bir oyla seçilmesi hem Volkan ağabeyin saygın bir kişi olduğunu hem de Türkiye Cumhuriyeti'nin dünyadaki saygınlığını gösteriyor" dedi.

"KALICI ATEŞKES VE SİYASİ ÇÖZÜMÜ İÇİN FİKİR ALIŞVERİŞİNDE BULUNDUK"

Libya'daki gelişmelerle ilgili konuşan Bakan Çavuşoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatıyla biz bugün Hazine ve Maliye Bakanımız Berat Albayrak, MİT Başkanımız ve yine ilgili diğer arkadaşlarımızla birlikte ziyaret gerçekleştirdik. Bu ziyaret Libya'da büyük bir memnuniyet oluşturduk. Ziyaretimizin amacı belli, Libya'ya olan desteğimizi bir kere daha güçlü bir şekilde vurgulamak için bu ziyareti gerçekleştirdik. Ayrıca bu ziyarette bundan sonraki işbirliğimizi her alanda nasıl geliştirebiliriz bunları detaylı bir şekilde görüştük. Sahada atılacak adımlar ve aynı şekilde siyasi ilişkiler. Biliyorsunuz Libya ile deniz yetki alanlarının sınırlandırılmasıyla ilgili imzaladığımız mutabakat zaptı var. Enerjiyle ilgili yine bu Akdeniz'de yapacağımız işbirliği ve atacağımız adımlar dahil bunların hepsini konuştuk. Libya'da kalıcı bir ateşkes ve siyasi çözüm için de görüş alışverişinde bulunduk. Bundan sonra BM çatısı altında çalışmalarımızı nasıl sürdüreceğiz bunları değerlendirdik. Uluslararası toplumla birlikte atacağımız adımları değerlendirdik. Sonuçta son derece faydalı verimli bir ziyareti de gerçekleştirmiş olduk" diye konuştu.

"BU TÜR KATLİAMLARIN HESABI SORULMALI"Açıklamalarını sürdüren Çavuşoğlu, "Geçtiğimiz günlerde biliyorsunuz Terhune'de toplu mezarlar çıktı. Bunu da uluslararası ceza mahkemesine götürmek için Libya'nın girişimlerine destek veriyoruz. İnsanlığın ret ettiği, insanlık dışı bu tür katliamların hesabı sorulmalıdır. Sorumluları da mahkeme önüne çıkartılmalıdır. Yine göç konusunda diğer konularda Libya'yı ve Türkiye'yi ilgilendiren birçok konuyu gündeme getirdik. Geçmişte orada iş yapan firmalarımızın alacakları vardı. Bunlar maalesef savaştan dolayı gerçekleştirememişti. Yarım kalan yine yatırımlar ve projeler var. İlişkilerimizin ekonomik boyutunu ele alma fırsatımız oldu. Sarraj ile görüştük. Daha sonra Yüksek Konsey Başkanı ve Dışişleri Başkanıyla görüştük. Yine Hazine ve Maliye Bakanımız muhatabıyla, bizde yine arkadaşlarımızla güvenlikle ilgili ayrı ayrı toplantı gerçekleştirdik. Orada görev yapan askeri işbirliği mutabakat zaptımız çerçevesinde görev yapan eğitim danışmanlık görev yapan arkadaşlarımızı ziyaret ettik. Maşallah moralleri yerinde, orada fedakarca görev yapıyor. Oradaki kahramanlarımıza da ayrıca bu vesileyle teşekkür ediyoruz. Kuzey Irak'ta da terör örgütlerine karşı devam eden pençe harekatlarının da başarılı bir şekilde devam ettiğini görüyoruz. Kahraman askerimizle, mehmetçiğimizle, polis özel harekatımızla, jandarmamızla tüm güvenlik güçlerimizle de gurur duyuyoruz" dedi. 


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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