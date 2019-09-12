Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan kaymakam ve kaymakam adaylarına müjde

12.09.2019 17:06

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuoğlu, kaymakam adaylarına, "İçişleri Bakanlığımız kaymakamlarımızı ya da aday arkadaşlarımızı bizim yurt dışındaki misyonlarımızda en azından bir haftalık görevlendirmek isterse biz bunu memnuniyetle karşılarız ve elimizden gelen tüm desteğimizi veririz" dedi.



Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, İçişleri Bakanlığı bünyesinde 105. Dönem Kaymakamlık Kursu'nda eğitimlerinin son halkasına giren kaymakam adayları ile bir araya geldi. Bakan Çavuşoğlu, "İçişleri Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığı bugün belki de en yakın iş birliği içinde çalışması gereken kurumumuz. Köklü iki kurumdan bahsediyorum, bizim bağlarımız yani İçişleri ve Dışişleri'nin bağları tarihe dayanır. Devleti Ebed Müddet esasına dayanan kamu teşkilatımızın adeta temel sütunlarındandır" diye konuştu.



"Memnuniyetle karşılarız, tüm desteğimizi veririz"



Kaymakam adaylarına "Sizler Türkiye'nin her yerinde görevler yapacaksınız" diyen Bakan Çavuşoğlu, "Bugün iç politika ile dış politikanın arasında bir ayrımın olmadığını sahada da görmüş olacaksınız. Bundan sonraki süreçte bağlarımızı daha da güçlendirmemiz lazımdır. İçişleri Bakanlığımız, kaymakamlarımızı ya da aday arkadaşlarımızı bizim yurt dışındaki misyonlarımızda en azından bir haftalık görevlendirmek isterse biz bunu memnuniyetle karşılarız ve elimizden gelen tüm desteğimizi veririz" dedi.



"Değişen dünya ile beraber talepler değişkenlik gösteriyor"



Değişen dünya ile beraber insanların da taleplerinin değişkenlik gösterdiğini belirten Bakan Çavuşoğlu, "Siyasete girdiğim ilk günlerde bizim Antalya'ya gittiğimde Toroslar'a doğru vatandaşlarımızın ihtiyacı suydu ve kötü olan yolların kaba bir şekilde asfalta dönüştürülmesiydi. Şimdi sıcak asfalt olmazsa kabul etmiyor, vatandaşın köyündeki internet iyi çekmezse sitem ediyor. Taleplerinin gerçekten değiştiğini görüyoruz, bunu da doğal olarak karşılıyoruz. Bugün değişen dünyada çok ciddi sınamalar bekliyor. Neler yapmamız lazım? Bu süreçte de en yakın iş birliği içinde çalışması gereken bakanlıklar İçişleri ve Dışişleri Bakanlığıdır" diye konuştu.



"Sanayi ağırlıklı ekonomiden teknoloji ağırlıklı ekonomiye"



Bakan Çavuşoğlu, "Ekonominin unsurlarına baktığınızda da sanayi ağırlıklı ekonomiden teknoloji ağırlıklı ekonomiye doğru kayma var. İş alanlarımızı nasıl değerlendirebiliriz, insanın ve malın önündeki engelleri nasıl kaldırabiliriz gibi bunların hepsine hazırlıklı olmamız gerekiyor. Değişen dünyada da çok taraflılık mı tek taraflılık mı hakim olacak? Bugünkü uluslararası sistem dünyanın beklentilerini karşılayabiliyor mu, dünya haklarının umudu olabiliyor mu, var olan sorunları çözebiliyor mu, var olan çatışmaları durdurabiliyor mu, arabulucuk görevini iyi bir şekilde yapabiliyor mu? Tek başımıza değil uluslararası sistem içinde de hangi rolleri oynanmamız gerektiği bakımından bu önemlidir" şeklinde konuştu.



"Aşırı akımlar Avrupa'yı kökten sarsmaya başladı"



Avrupa ekseninde de hatırlatmalarda bulunan Bakan Çavuşoğlu, "Demokrasi, insan hakları ve özgürlüklerden bahsediyoruz. Ama bugün Avrupa'daki gelişmeler ırkçı gelişmelerdir. Kendisinden olmayanlara karşı nefret ve İslam düşmanlığı, göçmen düşmanlığı gibi aşırı akımlar Avrupa'yı birleştiren değerleri kökten sarsmaya başladı. AB kurumları insan hakları ile ilgili ve insani yardımla ilgili, göç politikaları ile ilgili kurumların adını değiştirmeye başladı" dedi. - ANKARA

Kaynak: İHA