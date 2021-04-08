Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalya Başbakanı'na tepki
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalya Başbakanı'na tepki

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İtalya Başbakanı'na tepki

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda İtalya Başbakanı Mario Draghi'nin ifadelerine sert tepki gösterdi. Bakan Çavuşoğlu, yaptığı açıklamada, "Atanmış İtalya Başbakanı Draghi'nin kabul edilemez popülist söylemini ve seçimle göreve gelmiş Cumhurbaşkanımız hakkındaki çirkin ve hadsiz ifadelerini kuvvetle kınıyor, kendisine iade ediyoruz" dedi. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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