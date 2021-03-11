Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntüleri paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntüleri paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, videoyu, sosyal medya hesabından "Dünyanın dört bir yanında; aynı ses, aynı heyecanla! İstiklal Marşı 100 Yaşında" notuyla paylaştı. Ayrıca birçok farklı noktadan çalındığı görülen videoya 24 ülkeden sanatçılar katkı sundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı