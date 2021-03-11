Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı

11.03.2021 21:43 | Son Güncelleme: 11.03.2021 22:15
Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntüleri paylaştı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İstiklal Marşı'nın kabulünün 100. yılı dolayısıyla, marşın dünyanın dört bir yanında enstrümanlarla çalındığı görüntüleri paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, videoyu, sosyal medya hesabından "Dünyanın dört bir yanında; aynı ses, aynı heyecanla! İstiklal Marşı 100 Yaşında" notuyla paylaştı. Ayrıca birçok farklı noktadan çalındığı görülen videoya 24 ülkeden sanatçılar katkı sundu. - ANKARA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Cahit Özkan Meral Akşener Ekrem İmamoğlu Mevlüt Çavuşoğlu Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Esra Erol Müge Anlı Nükhet Duru Pelin Öztekin
Spor Ali Koç Erol Bulut Hakan Kutlu Aykut Kocaman Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Antalya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Bakan Çavuşoğlu'ndan İstiklal Marşı'nın 100. yılı paylaşımı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2021 22:17:05. #1.14#
title