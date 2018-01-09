Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "Rejim, Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri hedef alıyor. Bu siyasi çözüm sürecini baltalar" dedi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, AK Parti Grup Toplantısı öncesinde İdlib ile ilgili sorulan bir soruyu cevaplandırdı. Çavuşoğlu, "Rejim, Nusra bahanesiyle ılımlı muhalifleri hedef alıyor. Bu siyasi çözüm sürecini baltalar. Soçi'de bir araya gelecek kesimler bunu yapmamalı" ifadelerini kullandı. - ANKARA