Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Hindistan'a taziye
07.08.2020 22:21 | Son Güncelleme: 07.08.2020 23:15

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hindistan'da meydana gelen uçak kazasıyla ilgili başsağlığı dileklerini paylaştı.

Açıklamasını Twitter hesabından yapan Çavuşoğlu, "Hindistan'ın Kerala eyaletinde meydana gelen uçak kazasında hayatını kaybedenlerin yakınlarına ve Hindistan halkına başsağlığı, yaralılara acil şifalar diliyorum." ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, aynı mesajı İngilizce olarak da hesabından paylaştı.

Kaynak: AA

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