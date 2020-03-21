Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı başlatılan "Evde kal Türkiye" çağrısına destek verdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Evde kalalım! Tüm sevdiklerimize zaman ayıralım. Onları da koruyalım." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA