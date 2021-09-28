Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Erdoğan-Putin görüşmesine yönelik açıklama

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın yapacağı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ve ikili ticari ilişkilerin gündeme geleceğini belirterek, "Sadece İdlib değil. Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın yapacağı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ve ikili ticari ilişkilerin gündeme geleceğini belirterek, "Sadece İdlib değil. Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var. YPG-PKK Rusya'nın taahhüt ettiği bölgelerden daha çekilmedi. Tüm Suriye var. İnsani yardım kısmı var. Çizgi ötesi yardımlar var. İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem" açıklamasında bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleşen kabine toplantısının ardından gazetecilerin sorularını cevapladı. Bakan Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le yarın yapacağı görüşmede Suriye başta olmak üzere bölgesel konuların ve ikili ticari ilişkilerin gündeme geleceğini belirtti.

Bakan Çavuşoğlu, görüşmede genel hatlarıyla Suriye'nin değerlendirileceğini ifade ederek "Sadece İdlib değil. Afrin bölgesinde muhalefete saldırı var. YPG-PKK Rusya'nın taahhüt ettiği bölgelerde daha çekilmedi. Tüm Suriye var. İnsani yardım kısmı var. Çizgi ötesi yardımlar var. İdlib ağırlıklı Suriye olacak gündem" dedi.

Çavuşoğlu, Mısır ile normalleşme süreci kapsamında şu an için planlanan bir görüşme olmadığını kaydetti. Çavuşoğlu, "Ama en son onlardan gelen heyetle ortak açıklama geleceğe yönelik daha olumlu. Ama bakan düzeyinde, Cumhurbaşkanı düzeyinde yok. Mısır Dışişleri Bakanı Samih Şukri ile New York'ta karşılaştım. Görüşüyoruz. Şu anda planlanmış ziyaret yok" dedi.

Afganistan ile görüşme olup olmayacağının sorulması üzerine Bakan Çavuşoğlu, "Büyükelçimiz hepsiyle görüşüyor. Biz daha oraya gitmedik, onlar gelmedi" şeklinde konuştu.

"Afganistan'a insani yardımı artıracağız"

Afganistan'dan davetten çok insani yardım talebi olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, "Gıda, ilaç ihtiyaçları var. Onları konuşuyoruz" açıklamasında bulundu.

Kabil Havalimanı'nın işletilmesi konusunda belirsizlikler olduğunu kaydeden Çavuşoğlu, "Güvenlik endişeleri giderilmiş değil. Şu anda belirli tarihlerde charter uçuşları var. Ama düzenli uçuşlar için şu an şartlar oluşmadı. Görüşmeler devam ediyor" ifadelerini kullandı.

Dünyaya Afganistan'a insani yardım konusunda tavsiyelerde bulunduklarını belirten Bakan Çavuşoğlu, "Pakistan'dan alıp oraya gönderme konusunda bir mutabakat oldu. Hem daha hızlı, hem maliyeti daha düşük. Kabine toplantısında da bu gündeme geldi. İnsani yardımlar konusunda sahada yaptığımızı ilaveten ayrıca göndereceğiz. Yakın zamanda göndereceğiz. Çoğunluğunu Pakistan'dan alıp karayoluyla göndereceğiz. Önümüzdeki günlerde insani yardım miktarını artıracağız. Ama insani yardımı şova dönüştürmemek gerek" açıklamasında bulundu. - ANKARA

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