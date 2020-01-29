Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) Cleveland Cavaliers forması giyen milli basketbolcu Cedi Osman'a, Elazığ'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

29.01.2020 21:20 | Son Güncelleme: 29.01.2020 21:20
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Cedi Osman'a teşekkür

Dışişleri Bakanı , Amerikan Basketbol Ligi'nde (NBA) forması giyen milli basketbolcu 'a, 'daki depremin mağdurları için yaptığı yardım kampanyasından dolayı teşekkür etti.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İçten destekleri için Cleveland Cavaliers'e ve gururumuz Cedi Osman'a gönülden teşekkürler." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA
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