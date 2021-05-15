Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan "Büyük Felaket"in 73. yılına ilişkin paylaşım Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılına ilişkin, "Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nekbe'nin (Büyük Felaket) 73. yılına ilişkin, "Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor." ifadesini kullandı.

Çavuşoğlu, Twitter hesabından, yüz binlerce Filistinlinin vatanından sürüldüğü Nekbe felaketinin 73. yıl dönümüne ilişkin, "Filistin halkı halen etnik, dini ve kültürel temizliğe maruz bırakılıyor. Özgürlük ve haysiyet mücadelelerinde sonuna kadar Filistinli kardeşlerimizin yanındayız." paylaşımında bulundu.

Filistinliler için Nekbe

Filistinliler, İsrail'in 14 Mayıs 1948'de işgal ettiği Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi ve Filistinlileri zorunlu göçe tabi tutması nedeniyle 15 Mayıs'ı "Nekbe" (Büyük Felaket) olarak anıyor.

İsrail'in 15 Mayıs 1948'de tarihi Filistin topraklarında bağımsızlığını ilan etmesi, Filistinliler için onlarca yıldır devam eden felaketler silsilesinin başlangıcı oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz