Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram tebriği diplomasisi
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pek çok ülkeden mevkidaşı ve siyasilerle Ramazan Bayramı tebriği için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
25.05.2020 22:21 | Son Güncelleme: 25.05.2020 22:21
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, pek çok ülkeden mevkidaşı ve siyasilerle Ramazan Bayramı tebriği için telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Raşid Meredov ve Hamas Hareketi'nin eski Siyasi Büro Şefi Halid Meşal ile bayramlaştı.
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Kaynak: AA