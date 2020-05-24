Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı Açıklaması
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı Açıklaması
24.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:43

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun" notuyla Twitter hesabından video paylaştı.

Bayram mesajında Çavuşoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA

Güncel Manşet

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