Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı Açıklaması Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.

Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun" notuyla Twitter hesabından video paylaştı.

Bayram mesajında Çavuşoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA