Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan bayram mesajı Açıklaması
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
24.05.2020 11:43 | Son Güncelleme: 24.05.2020 11:43
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, vatandaşların ve tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutladı.
Çavuşoğlu, "Ramazan Bayramımız mübarek olsun" notuyla Twitter hesabından video paylaştı.
Bayram mesajında Çavuşoğlu, "Tüm vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, akraba topluluklarımızın ve tüm İslam aleminin mübarek Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum." ifadesini kullandı.
Ramazan Bayramı nedir? Ramazan Bayramı ile ilgili hadis ve ayetler neler? Ramazan Bayramı'nda alınacak hediyeler ve bayrama özel beslenme tavsiyeleri nelerdir?
Kaynak: AA