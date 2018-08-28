Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, Antakalnis Özgürlük Savaşçıları Anıtı'na Çelenk
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun anıt ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Antakalnis Özgürlük Savaşçıları Anıtı'na çelenk koydu.
- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun anıt ziyaretinden detaylar Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaretleri kapsamında geldiği Litvanya'nın başkenti Vilnius'ta, Antakalnis Özgürlük Savaşçıları Anıtı'na çelenk koydu.