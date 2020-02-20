Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Almanya'daki ırkçı terör saldırısına tepki Açıklaması

20.02.2020 16:54 | Son Güncelleme: 20.02.2020 16:54

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Almanya'nın Hanau kentindeki ırkçı terör saldırısında yaşamını yitiren Türk vatandaşlarına Allah'tan rahmet dileyerek, ırkçılık zehrinin panzehirinin Avrupalı sağduyulu siyasetçilerin elinde olduğunu bildirdi.

Bakan Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

"Almanya'nın Hanau şehrinde yapılan saldırılarda vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Artık bu saldırılara 'dur' deme vakti geldi. Şansölye Merkel'in dediği gibi ırkçılık bir zehirdir. Panzehiri de Avrupalı sağduyulu siyasetçilerin elinde."

9 kişi yaşamını yitirmişti

Hanau'da gece saatlerinde 2 kafeye düzenlenen silahlı saldırıda, aralarında Türklerin de bulunduğu 9 kişi hayatını kaybetmişti.

Özel harekat timinin düzenlediği operasyonda saldırıyı düzenleyen ırkçı terörist 43 yaşındaki Tobias R. ve 72 yaşındaki annesi evinde ölü bulunmuştu.

Saldırgan Tobias R'nin avcılık belgesi olduğu ve ardında bir mektup ile video bıraktığı belirtilmişti.

Kaynak: AA