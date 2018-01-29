Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan " (Afrin Açıklaması) Kimsenin Toprağında Gözümüz Yok"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan " (Afrin açıklaması) Kimsenin toprağında gözümüz yok" Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu: "Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı kullanıyoruz" "Temizlediğimiz toprakları Suriye halkına teslim edeceğiz"
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan"( Afrin açıklaması) Kimsenin toprağında gözümüz yok"
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu:
"Uluslararası hukuktan kaynaklanan hakkımızı kullanıyoruz"
"Temizlediğimiz toprakları Suriye halkına teslim edeceğiz"