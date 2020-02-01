Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" çalışmalarını ele aldı.

01.02.2020 16:58 | Son Güncelleme: 01.02.2020 16:58
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan Afrikalı mevkidaşlarıyla telefon diplomasisi

Dışişleri Bakanı , telefonda görüştüğü bazı Afrikalı mevkidaşlarıyla "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" çalışmalarını ele aldı.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Beninli mevkidaşı Aurelien Agbenonci, Gabonlu mevkidaşı Alain Claude Bilie-By-Nze, Angolalı mevkidaşı Manuel Domingos Augusto ve Malili mevkidaşı Tiebile Drame ile telefon görüşmeleri yaptı.

Bakan Çavuşoğlu, Afrikalı mevkidaşlarıyla "3. Türkiye-Afrika Ortaklık Zirvesi" hazırlıklarını masaya yatırdı.

Çavuşoğlu; Libya, Nijerya, Togo, Zambiya ve Nijerli mevkidaşlarıyla da söz konusu zirveye ilişkin telefon görüşmeleri gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA
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