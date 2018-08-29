Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan, AB Ülkelerine Terör Çağrısı: İşbirliği Bekliyoruz

Türkiye'nin AB'ye katılım sürecinin önemli mekanizmalarından olan Reform Eylem Grubu, 3 yıl aradan sonra ilk kez toplandı. Toplantı sonrası açıklamalarda bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, "AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi konularda daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

AB ÜYELERİ FETÖ, PKK KONULARINDA DAHA FAZLA DESTEK VERMELİLER

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları:

Önümüzdeki süreçte Avrupa Konseyi ile daha yakın adımlar atacağız. İşbirliği iki tarafında yararına olmuştur. Gümrük birliği müzakerelerinin yeniden başlatılması ile ilgili çalışmalarımızı Hazine ve Maliye Bakanımız ve bizler sürdürüyoruz. AB kurumları ve komiserlerle çalışmayı sürdürüyoruz. 6 kriter kaldı. Bunlarla ilgili çalışıyoruz. Sadece parlamanter meclis değil insan hakları dahil yakın ilişkilerimiz var. Bu konudaki tüm çabaların karşılığını almayı, siyasi engellerin çıkarılmasını istemiyoruz. AB üyelerinden son zamanlarda gelen desteklerden bunu istiyoruz. PKK, PYD, FETÖ gibi konularda daha fazla destek vermeliler. Bu konularda işbirliği bekliyoruz.

"REFORMLAR BİZİM HER ZAMAN ÖNCELİĞİMİZ OLMUŞTUR"

Bugün Avusturya'nın başkanlığında yeni fasılların açılmasını beklemiyoruz. Sonuç alabileceğimiz maddeler var. Bundan biri vize serbestisi. Diğer taraftan gümrük birliğinin güncellenmesi ile ilgili 3 toplantı yapılmıştı. Bu toplantıların yeniden başlaması lazım. Her iki tarafın lehinedir güncelleme. Bu konuda adım atabiliriz. Göç adımımız var. Türkiye yükümlülüğünü yerine getirmiştir. Reformlar bizim her zaman önceliğimiz olmuştur.

"AB ARAYIŞ İÇİNDE, BİZ DE TÜRKİYE'NİN FİKİRLERİNİ AKTARACAĞIZ"

Darbe girişiminden sonra AB, AB Komisyonu tarafından anlamayanlar oldu. Biz bu süreçten çıkabiliriz. AB arayış içinde. Biz de Türkiye'nin fikirlerini aktaracağız. Bu konudaki vizyonumuzu paylaşacağız. Ekonomi ve altyapı konusunu AB ön plana almaya başladı. Enerji, yol, bağlantı projeleri gündeme gelecek. Avrupa Birliği ile her düzeyde onların da arzusuyla toplantımızı gerçekleştireceğiz. Bir sonraki toplantımız Adalet Bakanlığımız ev sahipliğinde 11 Aralık'ta gerçekleştirilecektir.