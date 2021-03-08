Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan 8 Mart Dünya Kadınlar Günü mesajı Açıklaması

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, hayatın her alanında kadınların güçlü bir konuma ulaşması ve en büyük insan hakkı ihlallerinden biri olan kadına karşı şiddetin sona erdirilmesi için güçlü politikalar izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin, hayatın her alanında kadınların güçlü bir konuma ulaşması ve en büyük insan hakkı ihlallerinden biri olan kadına karşı şiddetin sona erdirilmesi için güçlü politikalar izlemeyi sürdüreceğini bildirdi.

Çavuşoğlu, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için yayımladığı yazılı kutlama mesajını Twitter'dan, "Sevginin ve fedakarlığın simgesi tüm kadınlarımızın gününü canı gönülden kutluyorum. Bir gün değil her gün Dünya Kadınlar Günü! Kadına karşı şiddet insanlık suçudur. Bu şiddeti hep birlikte bitireceğiz." notuyla paylaştı.

Kutlama mesajında yeni tip koronavirüs (Kovid-19) küresel salgınının etkisinde geçen son bir yılın, kadınların toplumlara yönelik tehditlerle mücadeledeki öncü rolünü ve bu mücadelede üstlendiği ağır yükü bir kez daha gözler önüne serdiğini belirten Çavuşoğlu, dünyanın dört bir yanında ve Türkiye'de kadınların, başta sağlık sektöründe olmak üzere özverili çabalarıyla salgına ve salgının olumsuz etkilerine karşı mücadelede ön safta yer aldığını vurguladı.

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi'nin (UN Women) tam da bu nedenle 2021 Dünya Kadınlar Günü'nün temasını "Lider kadınlar: Kovid-19 dünyasında eşit bir geleceğe ulaşmak" olarak belirlediğine dikkati çeken Çavuşoğlu, Türkiye'nin bu anlayışla salgın sürecinde olduğu gibi sonrasında da hayatın her alanında kadınların güçlü bir konuma ulaşması ve en büyük insan hakkı ihlallerinden biri olan kadına karşı şiddetin sona erdirilmesi için güçlü politikalar izlemeyi sürdüreceğinin altını çizdi.

"Kadınlar her sektörde lider pozisyonlarda giderek daha fazla yer alıyor"

Çavuşoğlu, Dışişleri Bakanlığının, uluslararası örgütlerin çatısı altında yürütülen ve salgının kadınlar üzerindeki etkilerine dikkati çeken girişimlerle kadının güçlendirilmesi ve eşit hakların sağlanmasına yönelik çalışmalara etkin şekilde katılmaya ve yön vermeye devam ettiğini belirtti.

Türkiye'nin G20 Dönem Başkanlığı sırasında Women 20 (Kadınlar 20) girişiminin hayata geçirilmesini sağladığını ve İslam İşbirliği Teşkilatı (İİT) Kadın Danışma Konseyi'nin kurulmasına öncülük ettiğini bildiren Çavuşoğlu, Türkiye'nin, Birleşmiş Milletler'de (BM) oluşturulan "Kadın ve Kızlara Yönelik Şiddetin Önlenmesi Dostlar Grubu"nun kurucu üyesi ve BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in çağrısıyla BM'de kabul edilen "Kovid-19 Salgınının Kadınlar Üzerindeki Etkileri"ne ilişkin kararların ilk destekleyicileri arasında da yer aldığını vurguladı.

Çavuşoğlu, bu girişim ve kararların, Türkiye'nin bu alanda attığı çok sayıda adımın sadece birkaç örneği olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

"Toplumumuzda ve kültürümüzde kadının sahip olduğu güçlü rol iş hayatına da yansımakta ve kadınlar her sektörde lider pozisyonlarda giderek daha fazla yer almaktadır. 66 kadın büyükelçimiz ve 12 kadın başkonsolosumuzun devletimizi dünyanın dört bir yanında temsil ediyor olması örnek teşkil eden bir tablodur.

Kadınların hayatın her alanında hak ettikleri konuma ulaşmasına vesile olması temennisiyle, bu anlamlı günde Nene Hatun'dan öğretmen Aybüke Yalçın'a, kadın kahramanlarımızı rahmet ve minnetle anıyor, başta kadın sağlık çalışanlarımız olmak üzere salgınla mücadelede en ön saflarda yer alan tüm kadınlara ve dünyanın dört bir köşesinde salgın koşullarında dahi görevlerini özveriyle yürüten kadın Bakanlık mensuplarımıza şükranlarımı sunuyor ve tüm kadınların 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü en içten dileklerimle kutluyorum."

Dışişleri Bakanlığındaki kadın personel sayısı artıyor

Dışişleri Bakanlığı da Twitter'dan, Filiz Dinçmen'in 1982'de ilk kadın büyükelçi olarak atanmasının ardından Bakanlıktaki kadın büyükelçi sayısındaki artışı gösteren mesaj paylaştı.

Mesajda Bakanlığın merkez ve dış temsilciliklerinde çalışan 6 bin 870 personelin 2 bin 554'ünün kadın olduğu belirtildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nazlı Yüzbaşıoğlu