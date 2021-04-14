Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı başladı

ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı öncesi NATO karargahında bir araya geldi.
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ABD Dışişleri Bakanı Anthony Blinken, ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ile Afganistan konulu NATO Konseyi Toplantısı öncesi NATO karargahında bir araya geldi.
Kaynak: Anadolu Ajansı