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Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

İhlas Haber Ajansı - Güncel
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Son dakika gündem haberi: - Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

- Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

BRÜKSEL - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya- Ukrayna konusunun ele alınacağı NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı'na katılmak üzere NATO Karargahı'na geldi.

NATO Dışişleri Bakanları, Rusya-Ukrayna gündemi ile toplanıyor. Belçika'nın başkenti Brüksel'de gerçekleştirilecek toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katılıyor. Bakan Çavuşoğlu, toplantı için NATO Karargahı'na geldi.

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

Son dakika haberi: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu NATO Karargahı'nda

İhlas Haber Ajansı - Güncel

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Brüksel, Rusya, Politika, Güncel, Haberler

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