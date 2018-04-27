Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Brüksel’de NATO Dışişleri Bakanları, uluslararası güvenlik ortamını değerlendirmek üzere toplandı.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, NATO Dışişleri Bakanları Toplantısında

Brüksel'de NATO Dışişleri Bakanları, uluslararası güvenlik ortamını değerlendirmek üzere toplandı. Toplantıya Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu da katıldı.

NATO Dışişleri Bakanları, Brüksel'de toplandı. Toplantıda 11-12 Temmuz 2018 tarihleri arasında yapılacak NATO Zirvesi hazırlıklarının da ele alındığı aktarıldı.

Belçika'nın başkenti Brüksel'de bir araya gelen NATO Dışişleri Bakanları aile fotoğraflı çektirdi. - BRÜKSEL

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