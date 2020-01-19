Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi Çavuşoğlu ile gurbetçi vatandaşların konuşmaları Çavuşoğlu'nun Japon muhabirin sorularını yanıtlaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçilerden yoğun ilgi.

19.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:42

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi

Çavuşoğlu ile gurbetçi vatandaşların konuşmaları

Çavuşoğlu'nun muhabirin sorularını yanıtlaması BERLİN - Dışişleri Bakanı , gurbetçilerden yoğun ilgi.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi
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