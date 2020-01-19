Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi Çavuşoğlu ile gurbetçi vatandaşların konuşmaları Çavuşoğlu'nun Japon muhabirin sorularını yanıtlaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçilerden yoğun ilgi.
19.01.2020 13:39 | Son Güncelleme: 19.01.2020 13:42
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na gurbetçilerden yoğun ilgi
Çavuşoğlu ile gurbetçi vatandaşların konuşmaları
Çavuşoğlu'nun Japon muhabirin sorularını yanıtlaması BERLİN - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, gurbetçilerden yoğun ilgi.
Kaynak: AA