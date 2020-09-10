Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo tarafından "Devlet Nişanı" verildi
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo tarafından "Devlet Nişanı" verildi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından "Devlet Nişanı" verildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'na Gine Bissau Cumhurbaşkanı Embalo tarafından
10.09.2020 18:44 | Son Güncelleme: 10.09.2020 18:49

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na Gine Bissau Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından "Devlet Nişanı" verildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na resmi temasları kapsamında geldiği Gine Bissau'da Cumhurbaşkanı Umaro Sissoco Embalo tarafından "Devlet Nişanı" verildi. Çavuşoğlu yaptığı açıklamada, "Şahsıma verilen Devlet Nişanı'nı gururla taşıyacağım" ifadelerini kullandı.

Çavuşoğlu, Cumhurbaşkanı Embalo ile yaptığı ikili görüşmede ise başta Mali ve Libya olmak üzere bölgesel gelişmeleri değerlendirdiklerini aktarırken, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Embalo'ya selamlarını ilettiğini açıkladı. - CONAKRY

Kaynak: İHA

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