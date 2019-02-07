Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki Süreç Oradaki Hava Şartlarına Rağmen Hızlandı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki Süreç Oradaki Hava Şartlarına Rağmen Hızlandı"

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki süreç oradaki hava şartlarına rağmen hızlandı"WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'denin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Münbiç'teki süreç oradaki hava şartlarına rağmen hızlandı"

WASHINGTON - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ABD'denin başkenti Washington'da yaptığı temasların ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Bakan Çavuşoğlu yaptığı açıklamada Münbiç'teki sürecin kötü hava şartlarına rağmen hızlandığını söyledi.

Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et