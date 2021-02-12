Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle görüştü

12.02.2021 19:43 | Son Güncelleme: 12.02.2021 19:46
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu,

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Nijerya açıklarında kaçırılan "Mozart" adlı geminin kurtarılan mürettebatının aileleriyle telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu görüşmede geçmiş olsun dileklerini iletti.

Çavuşoğlu, ailelere, kurtarılan mürettebatın Türk Hava Yolları ile en kısa zamanda evlerine getirilecekleri müjdesini verdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Şah Yılmaz

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