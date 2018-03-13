Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na Katıldı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya ziyareti kapsamında Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katıldı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu temaslarda bulunmak için gittiği Rusya'da Moskova Uluslararası Seyahat ve Turizm Fuarı'na katıldı. Fuara katılan Türk firmalarının stantlarını ziyaret eden Bakan Çavuşoğlu, 2017 yılında 4.7 milyon Rus turistin Türkiye'ye geldiğini ve 2018 yılında bu sayının artmasına yönelik çalışmalar yürütüldüğünü belirtti. - MOSKOVA