Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu yeni görevi dolayısıyla kutladı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu yeni görevi dolayısıyla kutladı

11.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:04
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu yeni görevi dolayısıyla kutladı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Morityus'un yeni Dışişleri Bakanı Alan Ganoo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Morityus'un yeni Dışişleri Bakanı Alan Ganoo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ali Çelebi Bülent Turan Muharrem İnce Pervin Buldan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Alişan Cem Yılmaz Demet Özdemir Hüner Coşkuner
Spor Ömer Ali Fatih Terim Deniz Türüç Cüneyt Çakır Tolga Ciğerci
Tüm Haberler Kar Milli England İntihar
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu yeni görevi dolayısıyla kutladı - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 21:04:37. #1.16#
title