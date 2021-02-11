Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu yeni görevi dolayısıyla kutladı
11.02.2021 21:01 | Son Güncelleme: 11.02.2021 21:04
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Morityus'un yeni Dışişleri Bakanı Alan Ganoo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Morityus'un yeni Dışişleri Bakanı Alan Ganoo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, göreve yeni gelen Morityuslu mevkidaşı Ganoo'yu tebrik etti.
Kaynak: Anadolu Ajansı / Zuhal Demirci