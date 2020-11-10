Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Ciocoi'yle görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Ciocoi'yle görüştü

10.11.2020 23:37 | Son Güncelleme: 10.11.2020 23:40
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldovalı mevkidaşı Ciocoi'yle görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'nın yeni Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Moldova'nın yeni Dışişleri Bakanı Aureliu Ciocoi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, görüşmede Moldovalı mevkidaşını yeni görevi nedeniyle tebrik etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şerife Çetin

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