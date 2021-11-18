Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü
Çavuşoğlu ve Grosu'nun kameralara poz vermesi Görüşmeden detaylar KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından kabul edildi.
Çavuşoğlu ve Grosu'nun kameralara poz vermesi
Görüşmeden detaylar
KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından kabul edildi.