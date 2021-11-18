Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü - Haberler
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

AA - Haberler | Güncel

Çavuşoğlu ve Grosu'nun kameralara poz vermesi Görüşmeden detaylar KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu ve Grosu'nun kameralara poz vermesi

Görüşmeden detaylar

KİŞİNEV - Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla geldiği Moldova'nın başkenti Kişinev'de Moldova Parlamento Başkanı Igor Grosu tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Parlamento Başkanı Grosu ile görüştü

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