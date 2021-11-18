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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü

AA / Behlül Çetinkaya - Haberler | Güncel
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Moldova Cumhurbaşkanı ve Başbakanıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Moldova'da Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Başbakan Natalia Gavrilita tarafından kabul edildi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret kapsamında bulunduğu Moldova'da Cumhurbaşkanı Maia Sandu ve Başbakan Natalia Gavrilita tarafından kabul edildi.

Çavuşoğlu, Sandu ile yaptığı görüşmeye ilişkin Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi 2. Toplantısını 2022'de düzenlemeyi öngörüyoruz." ifadelerini kullandı.

Gavrilita ile yaptığı görüşmeye ilişkin paylaşımında ise Çavuşoğlu, "Moldova Başbakanıyla çok boyutlu ilişkilerimizi görüştük. Stratejik ortaklığımızı derinleştireceğiz, 1 milyar dolar ticaret hedefine ulaşacağız." ifadelerine yer verdi.

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AA / Behlül Çetinkaya - Son Dakika Haberleri

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