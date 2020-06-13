Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattığı bir videoyu, Youtube kanalı ve Twitter hesabında paylaştı.

13.06.2020 18:52 | Son Güncelleme: 13.06.2020 19:00

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, doğup büyüdüğü, çocukluk ve gençlik yıllarında yaz aylarını geçirdiği Antalya'daki Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattığı bir videoyu, Youtube kanalı ve Twitter hesabında paylaştı.

Bakan Çavuşoğlu, memleketi Antalya'nın Alanya ilçesindeki Söbüçimen Yaylası'nda kayda alınan "Ata Yurdum Söbüçimen" başlıklı videoda, memleketine dair çocukluk hatıralarını paylaştı, yaylanın bugünkü halini tanıttı.

Antalya ve Konya sınırında, Geyik Dağı eteğinde bulunan Söbüçimen Yaylası'nı gezdiği videoda Çavuşoğlu, bölgede yaşayan tüm Yörüklerin burada doğal yaşam sürdürdüğünü dile getirdi.

Çavuşoğlu, her zaman yeşil örtüye sahip bu ovada, çocukluğunda arkadaşlarıyla futbol ve çelik çomak gibi oyunlar oynadıklarını belirterek, şunları ifade etti:

"Sanırım, şimdi oynadığım golfe de onun (çelik çomak oyunu) katkısı var. Bazen, iyi oynadığımız zaman arkadaşlara söylüyorum. Dedem de yaylada buna benzer bir oyun oynuyordu. O zaman adını bilmiyorduk. Özellikle Torosların zirvesinden çıkıp, memleketimize hizmet etmek de bizim için ayrıca bir şereftir. Geldiğimiz yeri unutmamız mümkün değil. Eninde sonunda yine geleceğimiz yerler burası. Dolayısıyla, geldiği yeri unutanın da döneceği yer olmaz."

Yaylanın ova kısmını, kuzuları ve aromatik bitkileri gösterdiği videoda Çavuşoğlu, yaz aylarını da bölgede geçirdiğini dile getirdi.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattı

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı Haber
Polisler, cinsel içerikli film çekilirken stüdyoyu bastı
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar Haber
İç Hastalıkları uzmanı Prof. Dr. Mustafa Çetiner vaka artışının sorumlularını açıkladı: Süper bulaştırıcılar
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler Haber
Bu kadar da vicdansızlık olmaz! 8 yaşındaki kızı papağanın kaçmasına sebep oldu diye öldürdüler
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi Haber
Ünlü şarkıcı Ebru Polat, hayranıyla evlenmeye karar verdi
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik Haber
Eski Yunan ajanından ülkeyi karıştıran Türkiye itirafı: Onlar güçlendi biz izledik
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu Haber
Çorum'da aslan olur mu? Uzman isim, günlerdir gündemi meşgul eden konuya noktayı koydu
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Gebze'de 20 kişinin koronavirüse yakalandığı sokak karantinaya alındı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
Bayılan işçinin yanına koşan arkadaşları tuğlaların içinde yılanla karşılaştı
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
ABD'li boksör Virginia Fuchs, cinsel ilişki sayesinde doping cezasından kurtuldu
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Tamamlayıcı Emeklilik Sistemi'nde çalışanın hesabında biriken tutar 60 yaşın tamamlanmasıyla ödenecek
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Kuaföre giren yılan, kadınlara korku dolu anlar yaşattı
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Trump, siyahi Amerikalılardan gelen talepler üzerine seçim mitingi tarihini değiştirdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Tekirdağ'da tarla basan çekirgeler, ayçiçeği mahsullerine büyük oranda zarar verdi
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
Şenol Güneş, EURO 2020'deki rakiplerine WhatsApp'tan seslendi: Atmosferi hayal et
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
AK Parti'den Twitter'ın sansür kararına sert tepki: İdeolojik kaygılarla hazırlanmış
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Kürtaj şoku yaşayan talihsiz kadın konuştu: Bebek bendeydi de ne aldı bu insanlar
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Adalar'da kullanılacak elektrikli araçların bir kısmı Büyükada'ya getirildi
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Beşiktaş Başkanı Çebi: Gökhan ve Caner'in kalmasını istiyoruz
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Son dakika: Malatya'da iki yük treni çarpıştı! 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 13 Haziran 2020 Cumartesi (Haftalık burç yorumları)
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Son dakika: Fenerbahçe'nin 39 yaşındaki kaptanı Emre Belözoğlu, sezon sonunda futbolu bırakıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Kozmetik sektöründe kullanılan mucizevi yağın litresi 40 bin liraya satılıyor
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Polonya'da bir taraftar koronavirüsten stadyuma giremeyince maçı vinç kiralayıp izledi
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Cesur pozlarıyla dikkat çeken Demi Rose'un son paylaşımı beğeni rekoru kırdı
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
Son dakika: Nikahlarda uygulanacak tedbirler belli oldu! Maske zorunlu, oynamak yasak
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
39 yaşındaki Betül Demir, mayolu pozlarıyla genç kızlara taş çıkarttı
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Muhalefetten Ayasofya için sürpriz çağrı: İlk namazı Erdoğan kıldırsın
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Feci kazadan yaralı kurtulan şarkıcı Lara o anları anlattı: Mucize eseri hayattayım
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Şehirler arası yolda günlerce mahsur kalan kadın, üst geçitte ölü bulundu
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Her yıl yüzlerce kişinin intihar ettiği ormanda bir kişi daha kendini astı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Engin Altay Süleyman Soylu Enis Berberoğlu Kemal Kılıçdaroğlu Musa Farisoğulları
Magazin Ebru Polat Demet Akalın Yasmin Erbil Gülben Ergen
Spor Metin Oktay Rıza Çalımbay Hikmet Karaman Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Su Karar Göztepe Kayserispor
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, memleketi Söbüçimen Eğrigöl Yaylası'nı anlattı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 13.6.2020 19:02:27. #1.14#
title