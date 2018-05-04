Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu Memleketi Alanya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, bir dizi temaslar için memleketi Antalya'nın Alanya ilçesinde geldi.

Bir dizi temaslar ve açılış için memleketi Alanya'ya gelen Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ilk olarak Alanya Adalet Sarayı'nı ziyaret etti. Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'nin makamında basına kapalı şekilde bir süre sohbet ettikten sonra adliye binasının yan tarafından olan ve yapımı devam eden adliye ek hizmet binasında incelemelerde bulundu.

"Ne zaman gelsem aynı duruyor bu inşaat ustam"

Kafasına baret giyen Bakan Çavuşoğlu inşaat işçilerinin yanına gelerek selamlaştı. Burada inşaatı yapan firma yetkilisine seslenen Çavuşoğlu, esprili bir şekilde "İnşaat ne zaman bitiyor? Ne zaman gelsem aynı duruyor bu inşaat ustam. Ne oluyor, fazla ilgilenmemişin galiba" dedi. Daha sonra Çavuşoğlu, inşaat yetkilisine 'ne zaman bitiyor' diye sordu, 2 aya biteceğinin yanıtını aldı. Çavuşoğlu ise 22 Haziran'da açılması talimatını verdi. Ardından Alanya Cumhuriyet Başsavcısı Yasin Emre'den Çavuşoğlu inşaatın yapım projesi hakkında bilgiler aldı. Konuşmaların ardından Çavuşoğlu işçilerle hatıra fotoğrafı çekindi. Ziyaretlere Antalya Valisi Münir Karaloğlu ile AK Parti Antalya Milletvekili Gökçen Özdoğan Enç de eşlik etti.

Bakan Çavuşoğlu basına kapalı olarak gerçekleştireceği programına Alanyasporlu futbolcular ve turizmcilerle toplantısıyla devam edecek. Ardından saat 18.00'de yeni hizmete açılacak olan Alanya Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Binası'nın açılışına katılacak. - ANTALYA