09.09.2019 20:22

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maraş'ta incelemelerde bulundu

GAZİMAĞUSA Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki temasları kapsamında, 1974'ten bu yana kapalı ve askeri bölge statüsündeki Maraş bölgesini ziyaret ederek, yetkililerden bilgi aldı.

Kaynak: İHA