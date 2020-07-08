Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: "Manchester'da da bir başkonsolosluk açacağız" Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi.

Resmi temasları kapsamında İngiltere'nin başkenti Londra'da bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İngiltere Başbakanı Boris Johnson tarafından kabul edildi. Bakan Çavuşoğlu, görüşmenin ardından İngiltere Başbakanlık Çalışma Ofisi önünde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Kaynak: AA