Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşını tebrik etti
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Malta'nın yeni Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yu tebrik etti.

21.01.2020 22:22 | Son Güncelleme: 21.01.2020 22:22
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşını tebrik etti

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, telefonda görüştüğü Malta'nın yeni Dışişleri Bakanı Evarist Bartolo'yu tebrik etti.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefon görüşmesi yaptı.

Çavuşoğlu, görüşmede, bu ülke kabinesinde dışişleri bakanlığına getirilen eski Eğitim Bakanı Bartolo'yu yeni görevi dolayısıyla kutladı.

Kaynak: AA
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