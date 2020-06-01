Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı ile telefonla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
01.06.2020 22:31 | Son Güncelleme: 01.06.2020 22:31
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.
Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malta Dışişleri Bakanı Bartolo ile telefonla görüştü.
Görüşmenin içeriğine ilişkin detay paylaşılmadı.
Kaynak: AA