Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefonda görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefonda görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Bartolo ile telefonda görüştü
28.05.2020 21:11 | Son Güncelleme: 28.05.2020 21:11

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maltalı mevkidaşı Evarist Bartolo ile telefonda görüştü.

Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu ile Malta Dışişleri Bakanı Bartolo'nun görüşmesinde, ikili ve bölgesel konular ele alındı.

Çavuşoğlu, ayrıca Tacikistan Dışişleri Bakanı Siraciddin Muhriddin ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Kaynak: AA

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