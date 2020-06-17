Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan Libya'da
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
BBC

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan Libya'da

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, MİT Başkanı Hakan Fidan ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan oluşan Türk heyet, çarşamba günü sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

17.06.2020 16:52 | Son Güncelleme: 17.06.2020 17:30

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ve MİT Başkanı Hakan Fidan'dan oluşan Türk heyet, çarşamba günü sabah saatlerinde Libya'nın başkenti Trablus'a gitti.

Heyet, Birleşmiş Milletler'in meşru kabul ettiği Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) temsilcileri ve Başbakan Fayez el Sarrac'la bir araya geldi.





"Uzun vadeli ikili anlaşmalar yapılması hedefleniyor"

BBC Türkçe'ye ziyaretle ilgili bilgi veren üst düzey bir güvenlik yetkilisi, heyetin Trablus Havalimanı'na indiğini, güvenlikle ilgili bir sorun yaşanmadığını söyledi.

UMH'ye bağlı ordu, 4 Haziran'da Trablus'un General Halife Hafter'e bağlı birliklerden tamamen temizlendiğini duyurmuştu. Aynı gün Sarrac Ankara'ya giderek Erdoğan'la görüşmüş; iki lider, işbirliğinin artacağını duyurmuştu.

Bu gelişmeden iki hafta sonra Türk heyet, askeri ve mali destek verdiği UMH yetkilileriyle görüşmek üzere Trablus'a gitti.

Yetkili, bunun Türkiye'nin Trablus hükümetine verdiği desteği dünyaya bir kez daha duyurmak için yapılan bir ziyaret olduğunu söyledi.

Daha önce çatışmaların ve savaşın yaşandığı Ukrayna ülkelerde de Türk bakanların meşru kabul ettiği hükümetlerle bir araya geldiğini ve destek verdiğini hatırlatan yetkili, bu ilk ziyaretin işbirliğini artırmak için önemli bir ziyaret olduğunu söyledi:

"Bu ziyaretlerin devamında hedeflenen, ikili bakanlar kurulu toplantılarının yapılması ve uzun vadeli ikili ticaret ve ekonomi anlaşmaları yapılması. Maliye Bakanımızın da Trablus'a giden heyette yer alması bu açıdan önemli."

Heyet, UMH'deki mevkidaşlarıyla bir araya geldi.

Türkiye'den daha önce istihbarat örgütü, dışişleri ve savunma bakanlığından teknik heyetler Trablus'a defalarca gitmişti. Libya'da iç savaş döneminde giden en üst düzey isim ise, Cumhurbaşkanı'nın Libya Özel Temsilcisi ve Ankara Milletvekili Emrullah İşler olmuştu.

Trablus operasyonu sona erdikten iki hafta sonra ziyaret

Ziyaret, Hafter'i destekleyen ülkelerin ateşkes çağrıları yaptığı bir döneme denk geliyor.

Hafter'in sahadaki en büyük destekçileri Rusya, Birleşik Arap Emirlikleri ve Mısır, Hafter Trablus'tan geri çekildikten sonra ateşkes çağrısı yapmaya başladı.

Ancak Türkiye ve Trablus hükümeti, bu çağrılara sıcak bakmadı.





Öyle ki; Rus Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un Libya'da ateşkesi görüşmek üzere 14 Haziran'da Ankara'ya yapacağı ziyaret, ateşkesin detayları konusunda uzlaşılamadığı için ertelendi.

Libya konusunda Türkiye'ye daha yakın bir pozisyonda olan İtalya'nın Başbakanı Luigi Di Maio, çarşamba günü Ankara'da mevkidaşı Çavuşoğlu ile görüşecekti. Heyetin Trablus yolculuğu için uygun şartlar oluşunca, Di Maio'nun ziyareti de cuma gününe ertelendi.

Daha önceki ateşkes anlaşmalarını Hafter reddetti

Libya'da 2014'ten bu yana ülke yönetimini almak isteyen ve UMH'ye bağlı orduyla savaşan General Halife Hafter, 2019'da ülkenin dörtte üçünü kontrol edecek duruma gelmişti.

Nisan 2019'da da Trablus operasyonunu başlatmıştı.





Türkiye, Kasım 2019'da UMH ile askeri işbirliği anlaşması imzaladı. Ocak ayında Rusya, Türkiye, Almanya ve İtalya'nın çabalarıyla birkaç kez Sarrac ile bir araya getirilen Haftar ateşkes şartlarını kabul etmeyince Türkiye, Trablus hükümetine doğrudan yaptığı askeri ve mali desteğei artırdı.





Bu destekle birlikte Hafter'e karşı güçlenen UMH birlikleri, 4 Haziran'da Trablus'un Hafter'e bağlı birliklerden "tamamen temizlendiğini" duyurdu.

Hafter'in birlikleri Trablus'un güneyine ve doğusuna doğru çekildi, bu bölgedeki birçok kasaba ve ilçe UMH'nin kontrolüne geçti. UMH'nin bir sonraki hedefi, stratejik öneme sahip olan Sirte şehrini ve Cufra'yı geri almak.

Hafter, kendisine bağlı birliklerin çekilmeye başladığı dönemde Kahire'ye giderek Mısır Devlet Başkanı Abdulfettah Sisi ile basın toplantısı düzenlemiş ve ateşkes çağrısı yapmıştı. Ancak ateşkesin şartların biri, "ülkedeki yabancı milislerin çekilmesi" diğeri de yeni bir Temsilciler Meclisi ve Başkanlık Konseyi oluşturulmasıydı.

Sahada güçlenen Sarrac, bu şartları kabul etmeyeceğini duyurdu.





Rusya ile Türkiye arasında devam eden ateşkes görüşmelerinden henüz sonuç alınamamasının sebebini de Emrullah İşler, şu sözlerle açıkladı:

"Türkiye ve Rusya arasındaki asıl mesele, Libya hükümetinin Sirte ve Cufra'yı almadan masaya dönmeyeceği gerçeğidir."

Sirte, iç savaşta Hafter'in askeri noktalarını kurduğu, Trablus ve Bingazi'nin arasında, enerji kaynaklarına yakın ve ülke ekonomisine katkıda bulunan en büyük şehirlerinden biri.

Cufra ise Hafter'e destek için ülkede olduğu belirtilen Rus savaş pilotlarının Rus uçaklarını konuşlandırdığı bölge.

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan Libya'da
BBC

Dünya Manşet

Haberler

Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi Haber
Yunanistan'da genelevler şartlı açılıyor! Cinsel ilişkiye süre sınırı getirildi
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı Haber
Çin, ABD, Brezilya derken salgının yeni merkez üssü Hindistan oldu! Bir günde 2 bin ölüm yaşandı
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti Haber
Hindistan ve Çin arasındaki çatışmada 20 Hint askeri hayatını kaybetti
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi Haber
Tarihin en ilginç cezası! Avusturya'da polisin önünde gaz çıkaran şahsa 500 euro ceza kesildi
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı Haber
İtalya'da ırkçılık ve pedofiliyle suçlanan gazetecinin heykelinin kaldırılması için kampanya başlatıldı
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler Haber
Kuzey Kore'den Güney Kore'ye gerilimi tırmandıracak hakaretler
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına 'Sezar Yasası' yaptırımı
ABD'den çarpıcı karar! Esed ve karısına "Sezar Yasası" yaptırımı
'Mehdi' olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
"Mehdi" olduğunu iddia eden şahıs, kendisiyle dalga geçen kişiyi delik deşik etti
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Son Dakika: 20 askerin öldürülmesi sonrası nükleer savaş konuşulurken Çin ve Hindistan barış için anlaştı
Paris'te insanlık ayıbı! 'Astımım var' diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
Paris'te insanlık ayıbı! "Astımım var" diyen hemşirenin sırtına basıp ters kelepçe taktılar
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
ABD, Suriye'de Esed rejimine yaptırım uygulayacak
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Dallas Fed Başkanı: ABD ekonomisi mayısta dibi gördü
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kuzey Kore, Kore-İrtibat Bürosu'nun imha görüntülerini yayınladı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
Kapalıçarşı'dan çalınan Kur'an-ı Kerim yurt dışında ortaya çıktı
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
ABD Başkanı Trump'ın şirketleri kredi ötelemesi için bankaya başvurdu
Trump'ın imzaladığı 'polis reformu' kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması yasaklandı
Trump'ın imzaladığı "polis reformu" kararnamesi ile Floyd'un ölümüne neden olan boynuna baskı uygulaması...
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Koronavirüs pamuklu kumaş ve eldivenlerde en fazla 1 saat kalabiliyor
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle 'alarm' seviyesi yükseldi
Pekin'de artan koronavirüs vakaları nedeniyle "alarm" seviyesi yükseldi
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Kuzey Kore'nin Ivanka Trump'ı Kim Yo Jong'un bilinmeyenleri ortaya çıktı
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Cennetten bir parça gibi! İşte Survivor'da büyük ödül olarak verilen Samana Adası
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Bilim insanları araştırdı: Koronavirüs beyin ve sinirlerde kalıcı hasara neden olabilir
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
Serinlemek için girdiği gölde timsaha yem oluyordu
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
ABD, Porto Riko sularına atılan çantalarda 2 milyon dolar ele geçirdi
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Koronavirüs aşısının ne zaman piyasaya sürüleceği ve kaç yıl koruduğu ortaya çıktı
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Arap Birliği'nden Türkiye'nin Kuzey Irak'taki operasyonuyla ilgili küstah sözler
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Zorunlu karantinaya alınan kadın, 3 kişinin cinsel istismarına maruz kaldı
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Fatih Sultan Mehmet'in ünlü portresi Londra'da satışa çıkıyor
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Ailesi sigortadan para alsın diye kendini öldürttü!
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Korkunç iddia: Çin'de yeni bir virüs ortaya çıktı! Somon balığından bulaştığı düşünülüyor
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal 'kabadayı' benzetmesi
Yunanistan Başbakanı Miçotakis'ten Türkiye'ye skandal "kabadayı" benzetmesi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Mehmet Muş Fuat Oktay Donald Trump Enis Berberoğlu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sıla Lara Seda Sayan Şeyma Subaşı
Spor Tamer Tuna Nihat Özdemir Bülent Korkmaz Ahmet Nur Çebi Fernando Muslera
Daha Fazla Bursa Antalya Trabzonspor Galatasaray
Şu an buradasınız: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maliye Bakanı Albayrak ve MİT Başkanı Fidan Libya'da - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 17.6.2020 17:30:27. #1.15#
title