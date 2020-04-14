Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı ve Ürdünlü mevkidaşı ile telefonda görüştü Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Hişamuddin Hüseyin ve Ürdün Dışişleri Bakanı Eymen es-Safedi ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşı Hişamuddin ile telefonda görüştü. Çavuşoğlu ayrıca Ürdün Dışişleri Bakanı es-Safedi ile de telefonda görüşme gerçekleştirdi. Görüşmelerin içeriğine ilişkin bilgi paylaşılmadı. Kaynak: AA