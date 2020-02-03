Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşıyla görüştü
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüştü.
03.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:35
Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüştü.
Kaynak: AA