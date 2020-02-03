Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşıyla görüştü
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, İslam İşbirliği Teşkilatı Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüştü.

03.02.2020 13:34 | Son Güncelleme: 03.02.2020 13:35
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşıyla görüştü

Dışişleri Bakanı , Dışişleri Bakanları düzeyinde Açık Katılımlı Acil İcra Komitesi toplantısı dolayısıyla bulunduğu Cidde'de, Malezya Dışişleri Bakanı Seyfeddin Abdullah ile görüştü.

Kaynak: AA

Haber Videosu

: Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezyalı mevkidaşıyla görüştü
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