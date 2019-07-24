Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Malezya Dışişleri Bakanı Abdullah ile görüştü
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah'ı karşılaması ve tokalaşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
-Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah'ı karşılaması ve tokalaşmaları Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, resmi ziyaret amacıyla Ankara'da bulunan Malezya Dışişleri Bakanı Saifuddin Abdullah ile Resmi Konut'ta bir araya geldi.
Kaynak: AA
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