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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Parlamento Başkanı Nasheed ile görüştü

Demirören Haber Ajansı - Dünya
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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Maldivler Parlamento Başkanı Nasheed ile görüştü

Resmi ziyaret kapsamında Maldivler Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Mohamed Nasheed ile görüştü.

Resmi ziyaret kapsamında Maldivler Cumhuriyeti'nde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Maldivler Cumhuriyeti Parlamento Başkanı Mohamed Nasheed ile görüştü. Çavuşoğlu, "Parlamentolar arası işbirliğimizi geliştirme konusunda mutabıkız" açıklamasını yaptı.


Demirören Haber Ajansı - Dünya

Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamento, Maldiv, Dünya, Haber

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