Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Ankara'daki Zirveye Katılmak İstediğini Ama Üçlü Zirveye...
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Ankara'daki zirveye katılmak istediğini ama üçlü zirveye dahil edilmeyince gelmediğini belirterek, "Bu gelişmeler Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanımından önceydi.
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu, Macron'un Ankara'daki zirveye katılmak istediğini ama üçlü zirveye dahil edilmeyince gelmediğini belirterek, "Bu gelişmeler Doğu Guta'da kimyasal silahların kullanımından önceydi." dedi.